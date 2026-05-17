Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı 'Bangaranga' ile Bulgaristan oldu

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finalinde Bulgar pop yıldızı Dara, 'Bangaranga' şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ikinci, Romanya üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan tarihindeki ilk Eurovision birinciliğini elde etti.

Eurovision cumartesi akşamı büyük finaline ulaştı. Bulgar pop yıldızı Dara, Bangaranga şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı.

27 yaşındaki sanatçı, başa baş geçen finalde hem halk oylamasında hem de jüri oylamasında zirveye çıkarak İsrail'i ikinci, Romanya'yı ise üçüncü sırada bıraktı ve toplam 516 puan elde etti.

Dara, gecenin başında öne çıkan favorilerden biri değildi, ancak karmaşık koreografisi ve zihinlere kazınan nakaratı rakiplerini geride bırakmasına yardımcı oldu ve Bulgaristan'a tarihteki ilk Eurovision birinciliğini getirdi.

Birleşik Krallık, başarısız sonuçlar serisini sürdürdü. Look Mum No Computer'ın Eins, Zwei, Drei adlı şarkısı, Ukrayna jürisinden gelen tek bir puanla son sırada yer aldı. Bu, Birleşik Krallık'ın 2020'den bu yana son sırada yer aldığı üçüncü kez oldu.

Eurovision finalinin ilk beşi şöyleydi:

Alışılmadık icatlar yaptığı YouTube kanalıyla tanınan Look Mum No Computer'ın aksine Dara, kendi ülkesinde büyük bir pop yıldızı.

Şarkıları ve videoları, bir numara olan Thunder single'ı da dahil olmak üzere 80 milyondan fazla dinlenme ve izlenme rakamına ulaştı ve The Voice adlı televizyon yetenek yarışmasının ülke versiyonunda jüri üyesi olarak görev yapıyor.

Bu arada Bangaranga, Diggi-Loo, Diggi-Ley gibi anlam taşımayan Eurovision şarkılarının benzeri gibi görünebilir, ancak başlık aslında Jamaika patois dilinde "kargaşa" anlamına geliyor.

Sözler, Dara'nın geçen yıl teşhisi konan kaygı ve DEHB (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) ile başa çıkma kararlılığını ele alıyor.

"Bangaranga herkesin içinde olan bir şey. Sevgiyle, korku yerine sevgiyle hareket etmeyi seçtiğiniz an" diyerek şarkısını açıklıyor.

Performansı, maskeli icracıların kötü ruhları kovduğu kadim Bulgar geleneği Kukeri'den esinlenen yoğun bir koreografiyle sunuldu.

Büyük final öncesinde ayrıca sunucuları arasında Birleşik Krallık'tan Graham Norton'un da bulunduğu yorumcuların oylarıyla yılın en iyi sahnelemesi ödülünü kazandı.

Birleşik Krallık, halk oylamasında Bangaranga'ya 12 puan veren ülkeler arasındaydı.

Kristal mikrofon ödülünü kaldırdıktan sonra sahne arkasında konuşan Dara, "Bangaranga'yı hisseden ve bu güce bağlanan herkese teşekkür etmek istiyorum," dedi.

Bulgar Ulusal Televizyonu ayrıca gelecek yılki yarışmanın ülkenin başkenti Sofya'da düzenleneceğini teyit etti.

Bu yılki yarışmaya giden süreç, Gazze'de 70 binin üzerinde kişinin öldürüldüğü savaş nedeniyle İsrail'in katılımına yönelik protestoların gölgesinde kaldı.

İspanya, İzlanda ve yedi kez kazanan İrlanda'nın da aralarında bulunduğu beş ülke etkinliği boykot etti. Viyana'da, büyük final öncesinde şehir merkezinde protestolar düzenlendi.

İsrailli şarkıcı Noam Bettan'ın Salı günkü yarı finalde İsrail karşıtı sloganlarla yuhalanmasının ardından, performansı sırasında da protestolar bekleniyordu.

Ancak performansı sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Bu arada Çekya'nın performansı, görüntü akışının kesildiği ve şarkıcı Daniel Zizka'nın geçici olarak kaybolduğu bir teknik hata nedeniyle kesintiye uğradı.

Zizka performansını yeniden sergileme şansı talep etti, ancak organizatörler "performansının ve sesin küçük kamera sorunu tarafından etkilenmediğini" söyleyerek bunu reddetti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

