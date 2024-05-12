Eurovision finalinde İsrail 12 puanı Lüksemburg'a verdi
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde oylama aşamasına geçildi. Ülkelerden yetkililerin bağlandığı canlı yayında İsrailli yetkilinin çıktığı anlarda yuhalama sesleri yükseldi. İsrail, 12 puanı ise Lüksemburg'a verdi.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama aşamasında, canlı yayına bağlanan İsrailli yetkili yuhalandı.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde oylama aşamasına geçildi.
İSRAİLLİ YETKİLİ YUHALANDI
Ülkelerden yetkililerin bağlandığı canlı yayında İsrailli yetkilinin çıktığı anlarda Malmö Arena'dan yuhalama sesleri yükseldi.
İSRAİL'DEN LÜKSEMBURG'A 12 PUAN
Öte yandan İsrailli yetkili, 12 tam puanı ise "Fighter" şarkısıyla Tali'nin temsil ettiği Lüksemburg'a verdi.