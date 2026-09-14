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Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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İTALYA'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı’nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İTALYA'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Katanya Havalimanı işletmecisi SAC'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik sebebiyle yerel saatle 16.00'ya kadar alana yapılacak tüm iniş ve kalkışların durdurulduğu bildirildi. Yolcu trafiği açısından İtalya'nın en yoğun beşinci merkezi konumundaki havalimanında seferlerin durması, turizm sezonunun ortasında binlerce yolcunun mahsur kalmasına yol açtı.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna'daki patlamalar bölgedeki hava ulaşımını sık sık sekteye uğratırken, uzmanlar bu dönemdeki kül çıkışlarının olağan dışı bir yoğunluğa ulaştığını belirtti. Havalimanı yetkilileri, pistlerin külden arındırılması ve uçuş güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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