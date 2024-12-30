Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İsrail askerlerine izin verdi, endişeler arttı
İsrail'den askerlerini bile şaşırtan karar! Endişeler arttı

Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya'da içinde bir düğünün konuklarının da olduğu çok sayıda yolcunun bulunduğu bir kamyon nehre uçtu. En az 71 kişinin öldüğü olayda beş kişi de ağır yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da içinde yolcuların bulunduğu bir kamyonun nehre uçması sebebiyle en az 71 kişi hayatını kaybetti. Sidama bölgesel hükümetinin açıklamasına göre, kaza, dün geç saatlerde Bona bölgesinde yaşandı. Bölgesel hükümetin sözcüsü Wosenyeleh Simion, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazada en az 71 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin 68'inin erkek, üçünün kadın olduğunu söyledi.

KAMYON KÖPRÜYÜ KAÇIRARAK NEHRE DÜŞTÜ

Wosenyeleh, yaralıların durumuna ilişkin de bilgi vererek beş yaralının durumunun kritik olduğunu ve Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altında olduklarını bildirdi. Bölgesel iletişim bürosundan dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, can kaybı 60 olarak ifade edilmişti. Wosenyeleh, kazanın nasıl gerçekleştiğini de anlatarak, kamyonun köprüyü kaçırarak nehre düştüğünü, olayın yaşandığı yolun çok virajlı olduğunu kaydetti.

BAZILARI DÜĞÜNDEN DÖNÜYORDU

Wosenyeleh'in açıklamasına göre; kamyondaki yolculardan bazıları bir düğünden dönüyordu. Bazı ailelerin birden fazla üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin açıklamasına göre de kamyon çok doluydu; kazanın da bundan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Devlet haber ajansı Etiyopya Yayın Kuruluşu (EBC) ise olaya ilişkin haberinde, kamyonda bulunan yolcuların kaza yaşandığı sırada düğüne gittiğini aktardı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Napoli'yi arayıp tek bir şey söyledi
img

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
img

Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti

Son Dakika Haberleri

GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.