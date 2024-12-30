Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da içinde yolcuların bulunduğu bir kamyonun nehre uçması sebebiyle en az 71 kişi hayatını kaybetti. Sidama bölgesel hükümetinin açıklamasına göre, kaza, dün geç saatlerde Bona bölgesinde yaşandı. Bölgesel hükümetin sözcüsü Wosenyeleh Simion, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazada en az 71 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin 68'inin erkek, üçünün kadın olduğunu söyledi.

KAMYON KÖPRÜYÜ KAÇIRARAK NEHRE DÜŞTÜ

Wosenyeleh, yaralıların durumuna ilişkin de bilgi vererek beş yaralının durumunun kritik olduğunu ve Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altında olduklarını bildirdi. Bölgesel iletişim bürosundan dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, can kaybı 60 olarak ifade edilmişti. Wosenyeleh, kazanın nasıl gerçekleştiğini de anlatarak, kamyonun köprüyü kaçırarak nehre düştüğünü, olayın yaşandığı yolun çok virajlı olduğunu kaydetti.

BAZILARI DÜĞÜNDEN DÖNÜYORDU

Wosenyeleh'in açıklamasına göre; kamyondaki yolculardan bazıları bir düğünden dönüyordu. Bazı ailelerin birden fazla üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin açıklamasına göre de kamyon çok doluydu; kazanın da bundan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Devlet haber ajansı Etiyopya Yayın Kuruluşu (EBC) ise olaya ilişkin haberinde, kamyonda bulunan yolcuların kaza yaşandığı sırada düğüne gittiğini aktardı.