Estonya, Letonya ve Litvanya Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya plakalı araçların bugünden itibaren ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı. Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene, Rus vatandaşlarının sınırı sadece otobüsle ya da yaya olarak geçebileceğini belirtti. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise kararı memnuniyetle karşıladığını ve Rusya'nın saldırgan politikalarına izin veremeyeceklerini ifade etti.

Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya plakalı araçların bugünden itibaren ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Söz konusu yasak kararı ilk olarak Litvanya'dan geldi.

Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene yaptığı yazılı açıklamada, "Şu anda Rus vatandaşları sınırı sadece otobüsle ya da yaya olarak geçebilir." ifadesini kullandı.

Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'a gidecek araçların bu yasaktan muaf tutulacağını belirten Neliupsiene, gerekli belgeleri ibraz etmeyen kişilerin sınırdan geçirilmeyeceğini belirtti.

Öte yandan Letonya basınında yer alan haberlerde, Rusya plakalı araçların ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Estonya da aynı adımı attı

Konuyla ilgili son adım ise Estonya'dan geldi ve ülkenin İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren Rusya plakalı araçların ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın "doğru" olduğunu belirterek, kararı memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya plakalı araçlar için verdiği kararın Estonya'nın dış politika çıkarları, pozisyonu ve yaptırım politikasına uyduğuna işaret eden Tsahkna, "Yarın, hükümetle görüşeceğim ve halihazırda ülkede bulunan Rus plakalı araçlar konusunu dile getireceğim." bilgisini verdi.

Tsahkna, bugün sınır komşusu ülkelerle de bir video konferans toplantısı yapacaklarını kaydetti.

Litvanya ve Letonya'nın da aynı adımı atmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Tsahkna, "Rusya, Ukrayna'da soykırımı sürdürürken, saldırgan bir devletin vatandaşlarının özgürlük ve demokrasinin nimetlerinden yararlanmasına izin veremeyiz." görüşünü paylaştı.