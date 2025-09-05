Essen Kentinde Öğretmene Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

ALMANYA'nın Essen kentinde bir öğretmenin bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Almanya'nın batısındaki Essen kentinde bir meslek okulunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, olayda bir öğretmenin yaralandığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması sırasında polisin ateşli silah kullandığı ve saldırganın yaralandığı bildirildi.

Okul çevresinde geniş çaplı operasyon yürütüldüğünü kaydeden polis, çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgede görev aldığını belirtti.