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Suriye'yi karıştıran iddia: Beşer Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak sosyal medyada yapılan ölüm haberleri şimdiye kadar teyit edilemedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürülürken konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak bilgiler resmiyet kazanmadı.

Tasnif News'in aktardığına göre 48 yaşındaki Esma Esad'ın ölüm haberi ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Şam'daki Tasnim muhabiri ise bu iddianın herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

Esma Esad'ın Ölüm İddiaları Sosyal Medyada Yayılıyor Ancak Doğruluk Kazanmadı

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Esma Esad'la ilgili en son Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiği ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

2019'DA MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Aynı açıklamada Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Dünya

Beşşar Esed Esma Esad Lösemi Suriye 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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