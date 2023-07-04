Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları Eskişehir'de de başladı. Kayıtlar 10 Temmuz'a kadar devam edecek ve eğitimler 11 Ağustos'ta sona erecek. Yatılı kursların ise birinci dönemi 28 Temmuz'a, ikinci dönemi ise 25 Ağustos'a kadar sürecek. Başvurular camilerden, kurslardan ve diyanet.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm yurtta dün hayata geçirilen yaz Kur'an kursları Eskişehir'de de hizmet vermeye başladı.

İl genelindeki tüm cami ve Kur'an kurslarında başlayan eğitimlere kayıt başvuruları, 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Eğitimler, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Yatılı yaz Kur'an kurslarının ise birinci dönemi 28 Temmuz'a, ikinci dönemi ise 25 Ağustos'a kadar sürecek. İsteyen öğrenciler 24 Temmuz itibarıyla tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına başvuru yapabilecek.

Başvurmak isteyen 4-22 yaş arasındaki çocuklar ile gençler, kayıt işlemlerini camilerden, kurslardan ve "www.diyanet.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarının çocukların ve gençlerin milli, manevi değerlerini öğrenmesinde önem taşıdığını söyledi.

Pek çok insanın, buralardan aldıkları eğitimlerle manevi hayatlarını devam ettirdiğine vurgu yapan Gerek, şöyle devam etti:

"Öğrenciler, namaz kılmak ve abdest almak gibi inanç değerlerimize ait bilgileri pratik yapma imkanı bulabilmekteler. Kurslarımızda bunları etkinliklerle öğretmekteyiz. Tüm hocalarımıza, öğrencilere yaklaşım ve sınıf yönetimine dair yetkili akademisyenlerden eğitimler verdik. Bu sayede hocalarımız, çocuklarımıza pedagojik açıdan yaklaşarak onlara katkı sunmaya çalışacaklar. Vatandaşlarımıza, çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndererek camiyi, Kur'an-ı Kerim'i ve ahlakı öğrenmelerine vesile olmalarını tavsiye ediyoruz."

Tepebaşı Camisi İmam Hatibi Adem Güven de yaz Kur'an kurslarının ahlaklı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Ahlakın camilerde başladığını anlatan Güven, "Evlatlarımız, yaz tatiline girince ahlak, edep ile yüce dinimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve Resulallah'ın hayatını öğrenmek için heyecanla buraya gelirler. Biz de anne, babaların emanetlerine sahip çıkarak onlara en güzel şekilde ahlakı anlatır, böyle olmaları için gayret ederiz." dedi.