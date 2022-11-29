Eski koca dehşeti! Polisi arayan kadının üzerine kurşun yağdırdı

Amerika'nın Teksas eyaletinde acil durum servisi 911'i arayan kadın, eski kocasıyla tartıştığını ve evliğinin bittiğini söylediği sırada eski eşi tarafından silahla vuruldu. Karısını öldüren koca daha sonra aynı silahla intihar etti.

Geçen hafta yaşanan olayda sabaha karşı Dallas'ın Lewisville bölgesinde sitenin dışındakiotoparkta tartışmaya tutuştu.

TELEFONDA KONUŞURKEN KADINI VURDU

Gittikçe alevlenen tartışmanın devamında kadın 911'i arayarak durumu güvenlik güçlerine bildirmek istedi. Kadın telefonda eşiyle evliliğinin bittiğini dile getirdiği sırada, eski koca belinden çıkardığı silahı çıkararak kadına ateş etti.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU

Güvenlik görevliler art arda duyduğu silah seslerinin ardından olayın yaşandığı yeri tespit edip cinayetin işlendiği yere gitti. Tanıklar daha sonra 911'i arayarak acil durum operatörlerine adamın kadını vurduğunu ve ardından kendi canına kıydığını bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadını göğsünde çok sayıda kurşun yarası almış halde adamı da başından vurulmuş olarak buldu.