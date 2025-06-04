Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 11 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 11 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı
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Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme ve zenginleşme suçlamalarıyla 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, mahkeme diğer sanıkların da cezasını açıkladı.

ESKİ Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019'daki olaylara karışmaktan yargılandığı davada, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesi, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i, yasa dışı yollardan arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve Koy Taş köyünde 7-8 Ağustos 2019'da yaşanan olaylara katılmaktan yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme, Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Aynı davada yargılananlarla ilgili de kararını açıklayan mahkeme, eski Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Farid Niyazov'u ve eski milletvekili Ravşanbek Cernbekov'u 7 yıl 8 ay, eski milletvekilleri Irina Karamuşkina ve Asel Koduranova'yı 7 yıl 6 ay, eski milletvekili Meerbek Miskenbayev'i ve Atambayev'in koruması Kanat Sagınbayev'i 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gazeteci Kunduz Joldubayeva'nın ise şartlı tahliyesine hükmeden mahkeme, Atambayev'in mülkü ile tüm devlet ödüllerine el konulmasına ve yüksek miktarda para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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