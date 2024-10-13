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Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, Kuzey Makedonya'da Hayatını Kaybetti

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, Kuzey Makedonya'da Hayatını Kaybetti
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ESKİ İskoçya Başbakanı Alex Salmond, kültürel diplomasi forumuna katılmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Salmond'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

ESKİ İskoçya Başbakanı Alex Salmond, kültürel diplomasi forumuna katılmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya basınındaki habere göre, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un himayesinde düzenlenen İkinci Kültürel Diplomasi Forumu'na katılmak üzere ülkede bulunan Salmond, forum sırasında rahatsızlandı. Salmond'ın forumun yapıldığı otelde yaşamını yitirdiği açıklandı. Eski başbakanın ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

69 yaşındaki Salmond, 2007 ile 2014 yılları arasında İskoçya Başbakanlığı görevinde bulunmuştu. Vefat haberi üzerine taziye mesajı paylaşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Salmond'un 30 yılı aşkındır İskoçya ve Birleşik Krallık siyasetinin önemli bir figürü olduğunu belirterek, geride kalıcı bir miras bıraktığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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