Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'ye 5 yıl hapis cezası

Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'ye 5 yıl hapis cezası
Gürcistan'ın eski başbakanı Irakli Garibaşvili, yasa dışı gelir elde etme suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçunu kabul eden Garibaşvili, ayrıca 1 milyon Gürcü Larisi para cezası ödeyecek.

ESKİ Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'nin, 'yasa dışı yollarla gelir elde edilmesi' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Gürcistan Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, mahkemede 'yasa dışı yollarla gelir elde etmeyle' suçlanan eski başbakan Irakli Garibaşvili'ye 5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi. Garibaşvili'nin, suçunu kabul ettiğine dair bir anlaşmayı başsavcılıkta imzaladığı belirtilen açıklamada, "Irakli Garibaşvili işlediği suçu itiraf etti ve anlaşma şartlarını kabul etti" denildi.

Açıklamada, anlaşma gereği Garibaşvili'nin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan açıklamada, "Ek olarak, kendisine 1 milyon Gürcü Larisi (yaklaşık 370 bin dolar) para cezası da verildi. Suç faaliyetlerinden elde ettiği parayı ve evinde yapılan aramada ele geçirilen parayı da devlete iade edecek" ifadeleri kullanıldı.

