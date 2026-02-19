Haberler

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un parlamento binasına asker gönderip Ulusal Meclisi işlevsiz hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

ESKİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu bulunarak, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Yoon'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi işlevsiz hale getirmeyi amaçladığını kaydederek, eski Devlet Başkanı'nı 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu buldu. Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
