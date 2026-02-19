Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Yoon'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi işlevsiz hale getirmeyi amaçladığını kaydederek, eski Devlet Başkanı'nı 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu buldu. Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı