Eski Çin Başbakanı Li Keqiang Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Eski Çin Başbakanı Li Keqiang, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Çin Başbakanı Li Keqiang, 68 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başbakanlık görevinden ayrıldıktan 10 ay sonra hayatını kaybeden Keqiang'ın istiharatte bulunduğu Şanghay kentinde dün gece kalp krizi geçirdiğini tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Xi'nin devletçi politikalar izlediği ve gücü tamamen elinde topladığı süreçte başbakan olarak gölgede kalan Li Keqiang, 1955 yılında Anhui eyaletinde dünyaya geldi. Çin'in en prestijli üniversitelerinden Peking Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Li Keqiang, aynı üniversitede iktisat alanında yüksek lisans ve iktisat felsefesi alanında doktora yaptı. 1982 yılında Çin Komünist Partisi'nin Peking Üniversitesi Gençlik Birliği Sekreteri olan Li, parti içindeki basamakları hızla tırmanmıştı.

Li, Çin Komünist Partisi'nin en üst lider kadrosunu oluşturan Politbüro Daimi Komitesi'nde de 2007-2023 arasında görev almıştı. Li Keqiang, Henan ve Liaoning eyaletlerinin parti sekreterliğini yürüttükten sonra 2008 yılında birinci başbakan yardımcılığı görevine getirilmişti. Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin önde gelen liderlerinden olan Li Keqiang, Xi Jinping yönetiminde 2013-2023 yılları arasında iki dönem başbakanlık görevini yürütmüştü ve aynı toplantıda Xi Jinping de Çin Devlet Başkanı olarak seçilmişti. - PEKİN