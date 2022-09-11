Türkiye-ABD arasında F-35'ler üzerinden başlayan geriliminin ardından Türkiye'den yeni bir hamle gelmişti. Türkiye, ABD'ye ödediği para karşılandığa elindeki F-16'ların modernizasyonunu ve yeni F-16'lar istemişti. Bu meselelere ilişkin eski ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove, ''Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'' açıklaması yaptı.

ABD- Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. ABD, F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 etmişti. ABD , içerisinde Türkiye'ye savaş uçağı satma veya satmama tartışması da devam ediyor.

''ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''ORTAK TEHDİDE ODAKLANMALIYIZ''

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekliABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti. Eski NATO komutanı, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.