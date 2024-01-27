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Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, tecavüzle suçlayan dergi yazarı E. Jean Carroll'a hakaret ettiği ve iftira attığı için 83 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Bu miktarın 18.3 milyon doları zedelenen itibarı ve duygusal zararı için, 65 milyon doları ise cezai tazminat olarak belirlendi. Trump, mahkeme kararını 'saçma' olarak nitelendirdi ve temyize başvuracağını belirtti. Ayrıca, ABD hukuk sisteminin siyasi bir silah olarak kullanıldığını ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini tecavüzle suçlayan dergi yazarı E. Jean Carroll'a hakaret ettiği ve iftira attığı için Carroll'a 83 milyon dolar ödemeye mahkum dildi.

Bu miktarın içinde, zedelenen itibarı ve duygusal zararı için Carroll'a 18.3 milyon dolar tazminat ve cezai tazminat olarak da 65 milyon dolar bulunuyor.

Trump, mahkeme kararının ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kararı "kesinlikle saçma" olarak nitelendirip temyize başvuracağını belirtti. Ayrıca, bu kararı alınca Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin siyasi bir silah olarak kullanıldığını ifade etti.

Önceki davada cinsel taciz suçlamasıyla suçlu bulunan Trump, Carroll'un 2019'daki açıklamalarına karşı ikinci bir zarar tazminatı davasıyla yüzleşiyor. Mahkeme, geçen hafta başlayan davada jürinin tazminat miktarını belirleyeceğini açıklamıştı. Trump ise duruşmalarda Carroll'un iddialarını reddetmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek

Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek

Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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