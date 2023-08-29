Eski ABD Başkanı Trump'ın sabıka fotoğrafından sonra parmak izleri de alay konusu oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanıp kısa bir süre sonra da kefaletle serbest bırakılması gündemdeki yerini koruyor. Sabıka kaydındaki fotoğrafıyla alay konusu olan Trump, bu kez de sosyal medyaya sızan başka bir fotoğrafta parmak izleriyle alay konusu oldu.

ABD'nin Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddiasıyla açılan dava kapsamında tutuklanan ve 20 dakika sonra hapishaneden çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafından sonra bu kez de parmak izleri alay konusu yapıldı.

MİNİK PARMAK İZLERİ GÜNDEM OLDU

"Sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçen Trump'ın parmak izlerinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. İri cüssesi ve 190 santimetre boyu olan Trump'ın, minik parmak izleri sosyal medyada alay konusu oldu.

İŞTE O FOTOĞRAF:

SABIKA FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın hapse girmeden önce sabıka fotoğrafının çekildiği belirtilmişti. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı. Ülke tarihinde bir ilke imza atılarak sabıka fotoğrafı çekilen Trump'ın ciddi bir ifade ile çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülmüştü.