Haberler

Eski ABD Başkanı Obama'dan, Macaristan'daki Seçim Zaferine Tebrik: "Demokrasinin Bir Zaferi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkanı Barrack Obama, Macaristan genel seçimlerinde zafer kazanan Tisza Partisi'ni tebrik ederek, bu durumu demokrasinin bir zaferi olarak nitelendirdi. Obama, Macar halkının direnç ve kararlılığının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Eski ABD Başkanı Barrck Obama, dün Macaristan genel seçimlerinde çoğunluğun oyunu alarak seçimi kazanan ana muhalefetteki Tisza Partisi'ni ve parti lideri Peter Magyar'ı tebrik etti. Obama, sonucu "Avrupa'da ve dünyada demokrasinin bir zaferi" olarak nitelendirirken, bunun Macar halkının "direnç ve kararlılığını" gösterdiğini söyledi.

ABD'nin 44'üncü Başkanı olan Barrack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan'daki muhalefetin dün elde ettiği zafer, tıpkı 2023'teki Polonya seçimleri gibi, sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada demokrasinin bir zaferidir" dedi.

Obama ayrıca, "Her şeyden önce, bu Macar halkının direnç ve kararlılığının bir kanıtıdır ve hepimize, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü için çaba göstermeye devam etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır" ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

