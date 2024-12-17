Üye Girişi
Haberler
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Şimşek'ten asgari ücret çıkışı geldi vatandaş kağıda kaleme sarıldı
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Konut ve otomobil satışında yeni dönem

Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Times ekibi, Suriye'de Rus askeri konvoyuna denk geldiği anları paylaştı. Görüntülerde Rusların S-400'ler de dahil olmak üzere bütün ağır silahlarını çektiği görüldü.

Suriye'nin 13 yıllık iç savaşında Esad'ı desteklemek için Hmeymim'deki hava üssünü ve Tartus'taki deniz üssünü kullanan Rusya askeri varlıklarını toplamaya başladı.

KARGO UÇAKLARINA YÜKLENDİ

ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde askeri teçhizatların kargo uçaklarına yüklendiği görüldü.

Esed'i yamacına alan Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

RUS KONVOYU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu görüntülerin ardından bir video da Lazkiye'den çıktı. Lazkiye'den ayrılan Rus konvoyunu New York Times ekibi görüntüledi.

Esed'i yamacına alan Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle

Taşınan silahlar arasında zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra çok sayıda S-400 bataryasının da olduğu görüldü.

Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
img

Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
img

Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtilla Han:

bir dronla yok edeceksiniz aslında

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

Darısı amerikanın başına

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı? 1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var? Sömestr tatili ne zaman 2025? 17 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 17 Aralık okullar tatil mi? Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde? 17 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Nihat Özçelik tutuklandı mı? Borsacı Nihat Özçelik neden tutuklandı? İstanbul elektrik kesintisi! 17 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 17 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.