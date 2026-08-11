Suriye Mahkemesi Esad'ı Gıyabında İdam Cezasına Çarptırdı

Suriye'de bir mahkeme, ülkenin eski lideri Beşar Esad'ı "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlar" işlediği gerekçesiyle gıyabında idama mahkum etti. Karar, 11 Ağustos Salı günü verildi.Bu, Suriye geçiş yönetimi altında Esad'a yönelik olarak verilen ilk karar. Aralık 2024'te, şu anki Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki İslamcı örgüt Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar, Esad yönetimini devirmiş ve 14 yıl süren iç savaşa son vermişti.Esad, muhalif güçlerin Şam'a yaklaşması üzerine ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçmıştı.Geçiş yönetimi bu yıl, eski hükümetten isimleri hem bizzat hem de gıyaben yargılamaya başladı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.