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Suriye Mahkemesi Esad'ı Gıyabında İdam Cezasına Çarptırdı

Suriye Mahkemesi Esad'ı Gıyabında İdam Cezasına Çarptırdı
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Suriye'de bir mahkeme, eski lider Beşar Esad'ı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle gıyabında idama mahkum etti. Bu karar, Aralık 2024'te HTŞ liderliğindeki grupların yönetimi devirmesinin ardından geçiş yönetimi altında Esad'a verilen ilk karar olma özelliği taşıyor. Esad, muhaliflerin Şam'a yaklaşması üzerine ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı.

Suriye'de bir mahkeme, ülkenin eski lideri Beşar Esad'ı "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlar" işlediği gerekçesiyle gıyabında idama mahkum etti. Karar, 11 Ağustos Salı günü verildi.Bu, Suriye geçiş yönetimi altında Esad'a yönelik olarak verilen ilk karar. Aralık 2024'te, şu anki Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki İslamcı örgüt Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar, Esad yönetimini devirmiş ve 14 yıl süren iç savaşa son vermişti.Esad, muhalif güçlerin Şam'a yaklaşması üzerine ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçmıştı.Geçiş yönetimi bu yıl, eski hükümetten isimleri hem bizzat hem de gıyaben yargılamaya başladı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

BBC
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
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