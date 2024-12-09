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"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

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Muhaliflerin rejimi devirmesinin ardından Beşar Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçtı. Rusya'nın sığınma hakkı teklif ettiği Esad'ın bir görüntüsü tekrardan paylaşılmaya başlandı. Esad'ın Rusya'da ilk kez kameralara yansıdığı iddia edilen görüntüler Şubat 2023'te Halep'teki bir hastane ziyaretine ait çıktı.

Suriye'de Beşar Esad devri sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde Esad'ı koltuğundan etti. Kritik kentleri sırasıyla alan silahlı muhalifler, en son başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini duyurdu.

BEŞAR ESAD MOSKOVA'YA ULAŞTI

Şam'ı da kaybeden Esad'ın Rusya'da olduğu ortaya çıktı. Rusya, ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaşan Esad'a sığınma hakkı da teklif etti.

'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada ise Esad'ın Rusya'da görüntülendiğine dair haberler yayılırken, gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerin Şubat 2023'te Kahramanmaraş depreminden etkilenen Halep'teki bir hastane ziyaretine ait olduğu ortaya çıktı.

'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ELİNDE KILIÇLA KURULUŞ OSMANI İZLEYEN TAYFAYA GELDE ANLAT SURİYENİN DAHA BETER OLACAĞINI,BUNDAN SONRA HİÇ BİR ŞEKİLDE DÜZEN TUTMAYACAĞINI TIPKI IRAK,LİBYA GİBİ EN BÜYÜK SIKINTIYI YİNE BİZİM ÇEKECEĞİMİZİ.

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