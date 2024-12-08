Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, yıllarca hapishanelerde tutulan mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı. Şam'da rejimle özdeşleşen, işkenceleriyle meşhur olan Sednaya hapishanesindeki kadın ve çocuk tutsaklar da özgürlüğüne kavuştu.
Suriye'de muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Beşar Esad Suriye'den kaçarken, halk ülkenin dört bir yanında kutlamalara başladı.
ESAD'IN İŞKENCE MERKEZİNDE TARİHE GEÇECEK GÖRÜNTÜLER
Silahlı muhalifler, rejimin yıllardır hapishanelerde tuttuğu tutsakları da serbest bırakıyor. Şam'da Baas rejimiyle özdeşleşen, sık sık işkencelere konu olan Sednaya Hapishanesi'nde tarihe geçecek görüntüler kaydedildi.
KADIN VE ÇOCUKLAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Hapishanelerde yıllardır kalan kadın ve çocuk mahkumlar, muhalifler tarafından serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan kadın ve çocukların sevinçleri kameraya yansıdı.