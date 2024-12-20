Üye Girişi
Haberler
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı

Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HTŞ öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a giriş yaptıktan sonra Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kaçışının ardından ise yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esad'ın Rusya yolculuğunda yanında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma birimi başkanı Tuğgeneral Muhsin Muhammed'in olduğu öne sürüldü.

27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a giriş yapmalarının ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı.

RUSYA'YA KAÇIŞTA İKİ KİŞİ YANINDAYDI

Esad'ın kaçışının ardından yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Londra merkezli Al Majalla'nın iddiasına göre Esad, Rusya'ya kaçarken yanında iki kişi vardı. İddiaya göre Esad'ın Rusya yolculuğunda yanında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma birimi başkanı Tuğgeneral Muhsin Muhammed bulundu. Esad'ın ailesiyle kaçmadığı, o tarihlerde eşi ve çocuklarının zaten yurt dışında olduğu belirtildi.

ESAD NEDEN BİR HAFTA SESSİZ KALDI?

Esad'ın kaçtıktan sonra bir hafta boyunca sessiz kalmasının nedeni, geride bıraktığı yardımcılarının sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini geri almak için Suriye'nin kıyı bölgelerine, komşu ülkelere veya Moskova'ya ulaşmalarını beklemesi olduğu da öne sürüldü.

Esad ülkeden kaçmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova'dan gelen talimatla Suriye'den götürüldüğünü iddia etmişti.

Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
img

Kaçarken yanındaki iki kişinin kimliğini açıkladılar
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
İsrail'e açık açık meydan okudular
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
Suriyelilerin dönüşüyle ilgili 2 aşamalı plan

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? Resul Emrah Şahan kimdir? Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 20 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? CUMA NAMAZI saat kaçta? 20 ARALIK Cuma kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri! EN YENİ CUMA MESAJLARI 20 ARALIK | Resimli, ayetli, dualı ve anlamlı Cuma mesajları!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.