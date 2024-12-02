Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son beş gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine doğru ilerliyor. Suriye'de geçtiğimiz gün Halep kent merkezine giren Esad karşıtı silahlı gruplar, birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

İDLİB'E HAVA SALDIRISINDA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Beşar Esad yönetiminin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya çıktı. Esad yönetimine ait savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki Kuzey, Hamarat ve Kusur mahallelerine saldırılar düzenledi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 16'ya yükseldi, 21'i çocuk 19'u kadın 59 sivil yaralandı.

ERDOĞAN'IN UZATTIĞI ELİ TUTABİLİR

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Şam ve Lazkiye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düşen Esad, Rusya ve İran'dan beklediği desteği göremedi. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esad, yaptığı yanlışın bedelini de ağır ödedi. Batı ülkelerinden de destek bulamayan Esad, yeni dönemde Erdoğan'ın uzattığı eli sıkabilir.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.