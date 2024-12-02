Üye Girişi
Haberler
MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü

MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği şehre operasyon! Kritik isim öldürüldü

 Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi

 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı
Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu

Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son üç gündür Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama iline yaklaştı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esad, yaptığı yanlışın bedelini ağır ödedi. Sadece Şam'a ve Lazkiye'ye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düşen Esad, yeni dönemde Erdoğan'ın uzattığı eli sıkabilir.

Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son beş gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine doğru ilerliyor. Suriye'de geçtiğimiz gün Halep kent merkezine giren Esad karşıtı silahlı gruplar, birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

İDLİB'E HAVA SALDIRISINDA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Beşar Esad yönetiminin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya çıktı. Esad yönetimine ait savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki Kuzey, Hamarat ve Kusur mahallelerine saldırılar düzenledi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 16'ya yükseldi, 21'i çocuk 19'u kadın 59 sivil yaralandı.

ERDOĞAN'IN UZATTIĞI ELİ TUTABİLİR

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Şam ve Lazkiye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düşen Esad, Rusya ve İran'dan beklediği desteği göremedi. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esad, yaptığı yanlışın bedelini de ağır ödedi. Batı ülkelerinden de destek bulamayan Esad, yeni dönemde Erdoğan'ın uzattığı eli sıkabilir.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.