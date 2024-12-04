Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Birçok noktayı bırakarak kaçmak zorunda kalan rejim askerlerinden bazılarının muhaliflere yakalanmamak için kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.
27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimi ve Suriyeli muhalifler arasında çıkan silahlı saldırılar sonrasında 2016 yılından bu yana Esad rejiminin elinde olan Halep 2 gün içerisinde muhaliflerin eline geçmişti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ederken Esad rejimine bağlı askerlerin bölgeden kaçmak için her yolu denedikleri görüldü.
KADIN KILIĞINA GİRDİLER
Bölgeden gelen bir görüntüde birçok noktayı muhaliflere bırakarak kaçan rejim askerlerinden bazılarının yakalanmamak için kadın kılığına girdiği görüldü.