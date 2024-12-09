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Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti

Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Maher Esad'ın eşi Mahal Esad'a ait olduğu iddia edilen paylaşımda, Mahal Esad yeni Suriye bayrağını paylaşarak "Aileyi ve vatanı satana rağmen yaşasın Suriye" yazdı.

Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad'a bir darbede ailesinden geldi. Esad'ın kardeşi Maher Esad'ın eşi Mahal Esad'a ait olduğu iddia edilen bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Mahal Esad'a ait olduğu öne sürülen paylaşımda, yeni Suriye bayrağının paylaşıldığı ve "Aileyi ve vatanı satana rağmen yaşasın Suriye" yazıldığı görüldü.

Söz konusu paylaşım şöyle:

Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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