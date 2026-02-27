Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile uzun süredir birlikte olduğu Anna Hakobyan, yaklaşık 30 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Hakobyan, ayrılık kararını sosyal medya üzerinden duyururken, Paşinyan da bu karara saygı duyduğunu belirtti.

UZUN YILLARA DAYANAN BİRLİKTELİKLERİ SONA ERDİ

Anna Hakobyan, Ermenistan Başbakanlık konutundan ayrıldığını ve ilişkisinin sona erdiğini Facebook üzerinden açıklayan bir video paylaştı. Hakobyan, paylaşımında özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep etti ve kararın nedenine dair detay vermedi.

Çift, yaklaşık 30 yıl boyunca birlikte yaşadı, ancak hiçbir zaman resmi nikah kıymadı. Hakobyan sosyal medya paylaşımında "bu konu benimle tartışmaya açık değildir" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN AYRILIĞI DOĞRULADI

Başbakan Paşinyan da yaptığı kısa açıklamada Hakobyan'ın kararına saygı duyduğunu ifade etti. Üç on yıl boyunca yanımda olduğunu belirttiği Hakobyan için "Onun için aynı şekilde olup olmadığım konusunda emin değilim" sözlerini kullandı.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Hakobyan ve Paşinyan çiftinin dört çocuğu bulunuyor. Ayrılık haberi, Ermenistan'da siyasi ve sosyal çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

HİÇ EVLENMEDİLER

Basın kaynaklarında yer alan bilgiye göre çift yıllarca birlikte yaşamalarına rağmen resmi nikah yapmadı. Paşinyan kariyerinin erken dönemlerinde olası siyasi ve hukuki riskleri azaltmak amacıyla evliliklerini resmi olarak tescil ettirmediklerini daha önce açıklamıştı.