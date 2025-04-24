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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türk ve Azerbaycan Bayraklarının Yakılmasını Kınadı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türk ve Azerbaycan Bayraklarının Yakılmasını Kınadı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle Erivan'da düzenlenen yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı. Başbakan'ın basın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, bu eylemi 'sorumsuz ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Bağdasaryan, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu devletlerin bayraklarının yakılmasının, devlet başkanı tarafından farklı bir şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti.

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle Erivan'da düzenlenen yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın basın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, "Başbakan Paşinyan, bu tutumu kınamakta, sorumsuz ve kabul edilemez olarak değerlendirmektedir. Uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu devletlerin bayraklarının yakılması, devlet başkanı tarafından farklı bir şekilde değerlendirilemez. Bu, provokatif ve kışkırtıcı bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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