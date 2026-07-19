Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Erhürman'a hediye takdim edildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü

Dün gece 68 yıllık rekor tarihe gömüldü
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü

Cezaevinden çıkan arkadaşını misafir etti: Sonu korkunç oldu
Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun takımdan gönderilmesi yasaklandı
Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Cilo Dağları'nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı

5 gündür kayıptı: Cilo'ya tırmanan emekli astsubaydan acı haber

Filenin Efeleri tarih yazıyor

Filenin Efeleri tarih yazıyor
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı