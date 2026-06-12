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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile Görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede, Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı."

Holguin de yaptığı açıklamada, Erhürman ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, 5 artı 1 formatındaki toplantıya yönelik adımlar üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. İlerleyen saatlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini bildiren Holguin, hafta sonu Ankara'yı ve sonra Atina'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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