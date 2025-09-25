Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da biraraya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da biraraya geliyor.

Bu, Erdoğan'ın 2019'dan bu yana ilk Beyaz Saray ziyareti olacak.

Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye'nin ticari ve askeri anlaşmalar üzerinde çalıştığını söylemişti.

Trump, açıklamasında Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini ve bu konunun "olumlu sonuçlanmasını beklediğini" kaydetmişti.

Trump, "çok sayıda" Boeing uçak ve F-16 savaş jetinin satışının da masada olacağını belirtmişti.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim hep çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu ayın 25'inde görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede "kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız" diye duyurdu.

Trump ile görüşmelerinin "savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına" ve iki ülke arasındaki işbirliğini "daha da güçlendireceğine" inandığını belirtti.

Görüşmede Türk-Amerikan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, özellikle ticari konularda adımlar atılması bekleniyor.

İki lider, Trump'ın ilk başkanlık döneminde iki kez Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Erdoğan en son Washington ziyaretini Kasım 2019'da gerçekleştirmişti.