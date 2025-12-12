Erdoğan ve Putin, Türkmenistan'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek, Türkiye'nin barış çabalarına verdiği desteği bir kez daha vurguladı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

ADİL VE KALICI BİR BARIŞ İÇİN

Açıklamada, görüşmede ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik fon dondurma kararları dahil tüm güncel konuların detaylı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Erdoğan, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için yürütülen çabaların önemine dikkat çekerek, özellikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı ateşkesin faydalı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin müzakere süreçlerini yakından takip ettiğini ve bu kapsamda her türlü diplomatik formatta görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini de ifade etti.

Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı.