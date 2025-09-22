Erdoğan-Trump zirvesinde neler görüşülecek? Masada 2 kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ ZİRVEDE

Yarın BM Genel Kurulu'na seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü ise Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

TRUMP KONU BAŞLIKLARINI DA VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz."

ABD'DEKİ GÖRÜŞME ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİ

Öte yandan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme Yunanistan'da büyük rahatsızlık yarattı. Yunan gazeteleri ABD'nin Başbakan Kiryakos Miçotakis'e benzeri bir davette bulunmadığına dikkat çekerek, Atina'nın gelişmeleri tedirginlikle takip ettiğini bildirdi.

Yunanistan'ın Iideseis gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak olmasının Atina'da tedirginlikle karşılandığını bildirdi. Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in henüz benzer bir davet almamış olmasının, Washington'ın Türkiye ve Yunanistan'a yönelik farklı yaklaşımlarını gözler önüne serdiği yorumu yapıldı.