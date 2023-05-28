Erdoğan'ın seçim zaferi Almanya'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Almanya'da yaşayan Türkler, sokaklara döküldü. Türk vatandaşları, başkent Berlin başta olmak üzere Frankfurt ve Hamburg gibi birçok kentte araçlarıyla konvoylar oluştururken, ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini salladılar.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Almanya'da yaşayan Türkler, sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından Almanya'da yaşayan Türkler, sokaklara dökülerek Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Türk vatandaşları, başkent Berlin başta olmak üzere Frankfurt ve Hamburg gibi birçok kentte araçlarıyla konvoylar oluştururken, ellerinde Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini salladılar. Göstericiler, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attılar. - BERLİN

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