Erdoğan ile Macron telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebiyle telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İKİLİ İLİŞKİLER VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"BARIŞ KAPISININ ARALANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye'nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

KAFKASLAR, GAZZE VE SURİYE'DEKİ SON DURUM DA GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanımız görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti.

Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye'deki son durum da ele alındı."