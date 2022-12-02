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Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Merak edilen soruya yanıt Rus yetkiliden geldi

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceği yönünde olumlu sinyaller verdiği dönemde Moskova'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Erdoğan ile Esad arasında gerçekleşecek bir görüşmenin pozitif ve faydalı olacağına inandıklarını belirten Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, iki lider arasında bir görüşme organize etmek için çalıştıklarını duyurdu.

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı gündemdeyken, Ankara-Şam ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Açıklamayı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev Arap medyasına yaptı. Dubai merkezli Al Arabiya televizyon kanalına konuşan Lavrentyev, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında bir görüşme organize etmek üzere çalıştığını duyurdu.

Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Merak edilen soruya yanıt Rus yetkiliden geldiRusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev.

Lavrentyev, "Biz böyle bir görüşmenin genel olarak pozitif ve faydalı olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

23 Kasım'da da benzer bir tonda açıklama yapan Lavrentyev, Erdoğan ile Esad arasında görüşme gerçekleşme olasılığının her zaman bulunduğunu söylemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Moskova Suriye Rusya Dünya Güncel Haberler

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