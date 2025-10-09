Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye teşekkür etti

İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için anlaşmaya varırken gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasına ilişkin X hesabından bir değerlendirme mesajı yayımladı. Erdoğan "Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas- İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

"KATAR VE MISIR'A HASSATEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde devam etti; "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİ EN KALBİ MUHABBETLERİMLE SELAMLIYORUM"

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."