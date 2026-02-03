Haberler

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikalı yazar Michael Wolff'un yayımladığı ses kayıtları, Donald Trump ve milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden gündeeme getirdi. Epstein, kendisini Trump'ın '10 yıl boyunca en yakın arkadaşı' olarak tanımlıyor ve Trump'ın özel hayatına dair çok mahrem bilgilere sahip olduğunu öne sürüyor.

  • Jeffrey Epstein, Donald Trump'ın 10 yıl boyunca en yakın arkadaşı olduğunu iddia etti.
  • Jeffrey Epstein, Donald Trump'ın en yakın arkadaşlarının eşleriyle ilişkiye girmekten hoşlandığını iddia etti.
  • Jeffrey Epstein, Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile ilk cinsel ilişkisinin kendi özel jetinde yaşandığını iddia etti.

Amerikalı yazar Michael Wolff'un yayımladığı ses kayıtları, Donald Trump ile çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden gündemin merkezine taşıdı. Daily Beast tarafından yayımlanan kayıtlarda Epstein, Trump hakkında son derece çarpıcı iddialarda bulunuyor.

Epstein, bu kayıtlarda kendisini Donald Trump'ın "10 yıl boyunca en yakın arkadaşı" olarak tanımlıyor ve Trump'ın özel hayatına dair çok mahrem bilgilere sahip olduğunu öne sürüyor. En dikkat çeken iddiaların başında ise Trump'ın evliliklerinde sürekli sadakatsiz olduğu ve yakın arkadaşlarının eşleriyle ilişkiye girmekten hoşlandığı yönündeki sözler geliyor.

Epstein, Trump'ın kadınlarla ilişkilerinde sınır tanımadığını iddia ederek, Trump'ın "en yakın arkadaşlarının eşleriyle yatmaktan zevk aldığını" açıkça dile getiriyor. Bu iddialar, Trump'ın kadınlara yönelik tutumu ve özel yaşamı hakkındaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

"Melania'yla ilk ilişki benim uçağımda yaşandı" iddiası

Ses kayıtlarında en çok yankı uyandıran bölümlerden biri ise Epstein'ın, Trump'ın şu anki eşi Melania Trump ile ilk cinsel ilişkisinin kendi özel jetinde yaşandığını öne sürmesi oldu. Epstein, kamuoyunda "Lolita Express" olarak bilinen uçağını işaret ederek, "Trump, Melania'yla ilk kez benim uçağımda birlikte oldu" ifadelerini kullandı.

Bu iddia, Trump–Epstein ilişkisine dair bugüne kadar ortaya atılan en çarpıcı açıklamalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Epstein, Trump'ı anlatırken çelişkili bir portre çiziyor. Onu "çekici", "eğlenceli" ve "olağanüstü bir satış yeteneğine sahip" biri olarak tanımlarken, aynı zamanda özünde yalnız, iyilik yapma kapasitesi olmayan ve insanlara karşı duygusal bağ kuramayan biri olduğunu iddia ediyor.

Trump'ın dostları olmasına rağmen gerçek anlamda kimseye bağlı olmadığını savunan Epstein, Trump'ın kişisel ilişkilerinde çıkarcı ve bencil davrandığını ileri sürüyor.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı

Ülkede 'Epstein' depremi! Aklanana kadar görevini yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha