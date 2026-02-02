Epstein dosyalarında adı geçen Musk: 'Lolita Express' uçağına hiç binmedim

ABD'de yayınlanan milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyalarında Elon Musk'ın adı da yer alıyor. Belgelerde, Musk'ın Epstein ile 2012–2014 yıllarında geçen e-postalarına göre, Tesla ve SpaceX'in kurucusunun Palm Beach'teki hapishaneden önce hüküm giymiş cinsel suçluyla yazıştığı ancak herhangi bir yanlış yapmadığını söylediği belirtiliyor.

"LOLITA EXPRESS UÇAĞINA HİÇ BİNMEDİM"

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Epstein ile hiçbir partiye katılmadığını, "Lolita Express" uçağına hiç binmediğini ve Epstein'ın "ürkütücü adasına" ayak basmadığını vurguladı. Musk, çocuk istismarcılarının yargılanması için mücadele ettiğini ileri sürerek açıklamasında, "Acımasızca karalanacağımı biliyordum," dedi.

SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dış basın, Musk'ın bu sözlerini hem savunma hem de eleştiri çerçevesinde değerlendirdi. Bazı yayınlar, Musk'ın kendisini temizleme çabasıyla "Epstein dosyalarının tamamen açıklanması" çağrısını bir savunma aracı olarak kullandığını belirtirken, başka medya organları da söz konusu belgelerde Musk'ın eski e-postalarının yer almasının kamuoyunda yeni soru işaretleri doğurduğunu yazdı.

"ADAYA NE ZAMAN GİDECEĞİZ?"

Yeni belgelerde Elon Musk'ın 2013'te Epstein'a "Adaya ne zaman gideceğiz?" diyerek olası bir ziyaret planı sorduğu e-posta yazışmaları da yer aldı; bu yazışmalar, Musk'ın daha önceki iddialarını gölgelemiş durumda. Ancak yapılan açıklamalarda Musk'ın adaya hiç gitmediği ve bu girişimin gerçekleşmediği ısrarla vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, Epstein dosyalarının yayınlanmasının ardından yüksek profilli isimlerin adlarının geçmesiyle dünya kamuoyunda devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bazı medya analizlerinde, dosyaların suç isnadı niteliği taşımadığı, ancak güçlü figürlerle ilişkilere dair önemli ipuçları verdiği vurgulandı.