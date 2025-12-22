Haberler

ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak

ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Jeffrey Epstein'in dosyalarında Başkan Trump'a ait tüm belgelerin ve fotoğrafların yayınlanacağını açıkladı. Blanche, 'Hayatta kalan mağdurlar hariç herkesin fotoğrafı yayınlanacak' dedi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarında, Başkan Donald Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını bildirdi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarındaki, Başkan Donald Trump'a ait tüm materyalin yayınlanacağını açıkladı. Epstein dosyalarındaki Trump'la ilgili her türlü belge ve fotoğrafın paylaşılıp paylaşılmayacağıyla ilgili soruya Blanche, "Evet, bunu 3-4 kez söyledim, daha önce de söyledik. Başkan Trump da seçilmeden önce defalarca söyledi. Seçildikten sonra da tüm yaz boyunca, 'Saklayacak hiçbir şeyim yok' dedi" yanıtını verdi.

Blanche, Epstein dosyalarında ister Trump olsun ister başka biri olsun herkesin fotoğrafının yayınlanacağını kaydederek, sadece 'hayatta kalan mağdurların hariç tutulacağını' belirtti.

