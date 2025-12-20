Epstein belgelerinde Michael Jackson'ın da fotoğrafı ortaya çıktı

ABD'de kamuoyuna açılan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, ünlü isimlere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dosyalar arasında, pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın Epstein ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafın ortaya çıkması, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

DOSYALAR KAMUOYUNA AÇILIYOR, ADALET BAKANLIĞI YAYINLAMAYA BAŞLADI

ABD'de yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası (Epstein Files Transparency Act) yasası kapsamında Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'a ait yüz binlerce sayfalık belgeyi kademeli olarak yayımlamaya başladı.

Bu belgeler arasında fotoğraflar, arama kayıtları, telefon görüşmeleri ve diğer materyaller bulunuyor.

Bazı karelerde Epstein'ın eski başkanlar, iş insanları ve ünlü isimlerle birlikte görülmesi kamuoyunun ilgisini çekti.

MİCHAEL JACKSON'UN FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan dosyaların içinde birkaç fotoğrafta Michael Jackson'ın Jeffrey Epstein ile birlikte yer aldığı görülüyor. Bu fotoğraflar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak fotoğrafların profesyonel bağlantı, suç ilişkisi ya da başka bir suçlamaya dair resmi bir kanıt olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD gündemi kısmen açıklanan Epstein dosyasında Pop'un Kralı Jackson ile Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da fotoğrafı çıktı.

SİYASİ VE HUKUKİ TARTIŞMALAR

Belgelerin kamuoyuna açıklanması, Epstein dosyasının içeriği ve içeriklerin yayımlanma biçimi konusunda ABD'de hem politik hem de hukuki tartışmalara neden oldu.

Bazı milletvekilleri daha fazla şeffaflık isterken, mağdurların gizliliğinin korunması gerektiğini savunanlar da var.