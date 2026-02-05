Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

ABD'li cinsel suçlu, pedofil Jeffrey Epstein'e ait yazışmaların da yer aldığı ve kamuoyuna açılan belgeler, her gün yeni bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Epstein'e gönderilmiş bir basın bülteni de yayınlanan belgeler arasında yer aldı. Bültende Gazze'ye destek veren dünyaca ünlü isimlerin "İsrail karşıtı" olarak kara listeye alındığı ortaya çıktı.

JNS BÜLTENİ BELGELERİN İÇİNDEN ÇIKTI

Epstein dosyalarının içinden çıkan dikkat çeken yazışmalardan biri, Jewish News Syndicate -Yahudi Haber Ajansı (JNS) tarafından hazırlanmış bir basın bülteni oldu. Epstein'e gönderilen 6 Ağustos 2014 tarihli mail Gazze'de yaşananlara tepki gösteren çok sayıda ünlü ismin, "İsrail karşıtı ünlüler" başlığı altında fişlendiğini gösterdi.

ÜNLÜLER FİLİSTİN'E DESTEK GEREKÇESİYLE ETİKETLENDİ

Bültende, aralarında Zayn Malik, Danny Glower, Penelope Cruz ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda ismin, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle "İsrail karşıtı" olarak sınıflandırıldığı görüldü. Belgede, bu ünlülerin iş birliği yaptığı markalara da özellikle yer verildi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

JNS bülteninde, o dönem Gazze'de yaşananlara karşı sesini yükselten isimler tek tek sıralandı. Listede öne çıkan bazı ünlüler ve gerekçeler şöyle:

Stevie Wonder : İsrail Savunma Kuvvetleri'ni destekleyen bir etkinlikten çekildiği için listeye alındı.

Zayn Malik : Sosyal medyada Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle listelendi.

Penelope Cruz : İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren bir bildiriye imza attığı için dahil edildi; belgede ünlü kozmetik markalarıyla iş birlikleri vurgulandı.

Javier Bardem : Eşi Penelope Cruz ile birlikte aynı bildiriye imza attı; İsrail politikalarına yönelik sert eleştirileriyle listede yer aldı.

Emma Thompson : İsrailli Habima Tiyatrosu'nun Londra'daki gösterilerini boykot eden açık mektuba imza attı.

Roger Waters : Filistin yanlısı BDS hareketini uzun yıllardır desteklemesi ve İsrail'e yönelik sert açıklamaları nedeniyle listelendi.

Dustin Hoffman : İsrail politikalarına yönelik eleştirileri gerekçe gösterildi.

Danny Glover: Filistin yanlısı açıklamaları ve aktivizmi nedeniyle dahil edildi.

ZAYN MALİK PAYLAŞIMINI SİLMEMİŞTİ

Belgelerde özellikle Zayn Malik'e ayrılan bölüm dikkat çekti. O dönem One Direction grubunun üyesi olan Malik'in, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sırasında Twitter hesabından #FreePalestine etiketiyle paylaşım yaptığı belirtildi. Aynı etiketi paylaşan ancak daha sonra silen Rihanna'nın aksine Malik'in paylaşımını silmediği ve gönderinin yaklaşık 200 bin kez retweet edildiği ifade edildi.