Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü
İran tarafından ateşlenen ve Kuveyt ordusu tarafından engellenen füzenin enkazının bir evin üzerine düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
- Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir füzenin enkazı sivil bir eve düştü.
- Olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu öldü.
- Aynı aileden 4 kişi yaralandı.
ABD-İsrail ile İran savaşında 5 güne girilirken Tahran tarafınadan ateşlenen ve Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir füzenin enkazı sivil bir evin üzerine düştü; olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı.
ENKAZI KONUTA DÜŞTÜ
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.
"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.