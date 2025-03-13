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Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı

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Beyaz Saray'da enflasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Yardımcısı James David Vance'in çoraplarına takıldı. Trump "Enflasyon hakkında konuşmam gerekiyor. Çorapların harika, çok fiyakalıymış. Burada odaklanmaya çalışıyorum ama Vance'in çorapları dikkatimi dağıtıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen enflasyon konulu basın toplantısında yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu.

KAHKAHALAR KOPTU

Ülke ekonomisiyle ilgili kritik değerlendirmelerde bulunması beklenen Trump, bir anda dikkatini Yardımcısı James David Vance'in çoraplarına verince basın toplantısı farklı bir yöne kaydı.

"ÇORAPLARIN DİKKATİMİ DAĞITIYOR"

Trump, konuşmasının ortasında bir an duraksayarak, "Enflasyon hakkında konuşmam gerekiyor. Çorapların harika, çok fiyakalıymış. Burada odaklanmaya çalışıyorum ama Vance'in çorapları dikkatimi dağıtıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

O anlar basın toplantısına katılan gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, olay kısa sürede viral hâle geldi.

Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Putin neden üniforma giydi? Dünyanın merak ettiği soruya manidar yanıt
img

Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısafir:

gerçektende giyecek başka çorap yokmuydu

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Trump gerçekten diplomasiyi de, protokol adabını da çok iyi biliyor ve uyguluyor.. makamına uygun bir şekilde karşısına çıkılmasını istiyor, ki bu çok doğal. siyah veya koyu renkli çorap dururken göze batan çorap giyilmez protokolde.. dersini almış adam

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