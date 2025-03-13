Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen enflasyon konulu basın toplantısında yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu.

KAHKAHALAR KOPTU

Ülke ekonomisiyle ilgili kritik değerlendirmelerde bulunması beklenen Trump, bir anda dikkatini Yardımcısı James David Vance'in çoraplarına verince basın toplantısı farklı bir yöne kaydı.

"ÇORAPLARIN DİKKATİMİ DAĞITIYOR"

Trump, konuşmasının ortasında bir an duraksayarak, "Enflasyon hakkında konuşmam gerekiyor. Çorapların harika, çok fiyakalıymış. Burada odaklanmaya çalışıyorum ama Vance'in çorapları dikkatimi dağıtıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

O anlar basın toplantısına katılan gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, olay kısa sürede viral hâle geldi.