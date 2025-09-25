Türkiye-ABD Nükleer Enerji Anlaşması İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beyaz Saray ziyaretinde eşlik eden Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile nükleer enerji alanında anlaşma imzalandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı.

Görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklama yapmadı.

Ancak görüşmede, askeri ve teknolojik alanda çok sayıda konunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın da eşlik etti.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşme kapsamında Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Bayraktar, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık" dedi.

Bayraktar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı anın fotoğraflarını paylaştı.