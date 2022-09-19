Endonezyalı hoca, camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da kadın hocalardan Ustadzah Taslimah, bir camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada yaşamını yitirdi. Taslimah'ın son anları kameralara da yansıdı.

Endonezya'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, elindeki cüzden Bakara Suresi'ni okuduğu sırada bir anda yığıldı.

OKUDUĞU SON AYET "TEK İLAH ALLAH'TIR" OLDU

Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düşerken hocanın hayatını kaybettiği belirtildi. Taslimah'ın ölümü ülkede şok etkisi yaratırken, vefat etmeden önce okuduğu son ayetin "Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah'tır" olduğu öğrenildi.