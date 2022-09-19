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Endonezyalı hoca, camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da kadın hocalardan Ustadzah Taslimah, bir camide Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada yaşamını yitirdi. Taslimah'ın son anları kameralara da yansıdı.

Endonezya'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, elindeki cüzden Bakara Suresi'ni okuduğu sırada bir anda yığıldı.

OKUDUĞU SON AYET "TEK İLAH ALLAH'TIR" OLDU

Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düşerken hocanın hayatını kaybettiği belirtildi. Taslimah'ın ölümü ülkede şok etkisi yaratırken, vefat etmeden önce okuduğu son ayetin "Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah'tır" olduğu öğrenildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

baklavacı çeto :

Allah gani gani rahmet eylesin. mekanı cennet olsun hanım hocanın.

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Oktay Çelik:

Allah gani gani rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Rabbim Ben müslumanın diyene de boyle bir ölüm nasib etsin Amin

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Murat Kılıç:

Allah Rahmet Eylesin. Hepimiz bir gün öleceğiz. Rabbım bizlerede böyle güzel ölüm nasip etsin..

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