Endonezya'nın Maluku Eyaletinde 6.7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Maluku Eyaletinde 6.7 Büyüklüğünde Deprem
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Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Tual kentinin 180 kilometre güneybatısında ve 65.7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Şu an için can veya mal kaybı bildirilmedi.

ENDONEZYA'nın Maluku eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku'nun Tual kentinin yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olan depremin, yaklaşık 65,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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