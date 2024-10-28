Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nda 4 Patlama Meydana Geldi

ENDONEZYA'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda 4 patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dünden itibaren 4 patlama meydana geldiği belirtildi. Dün ilk patlamada yanardağın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü ve gün içinde ikinci ve üçüncü patlamaların da yaşandığı aktarıldı. Bugün meydana gelen dördüncü patlamada ise yanardağın yaklaşık 800 metre yükseğe kül püskürttüğü bildirildi.