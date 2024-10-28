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Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nda 4 Patlama Meydana Geldi

Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nda 4 Patlama Meydana Geldi
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Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı, son günlerde meydana gelen 4 patlamayla yeniden faaliyete geçti. İlk patlamada yanardağ 1000 metreye kadar kül püskürttü.

ENDONEZYA'daki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda 4 patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dünden itibaren 4 patlama meydana geldiği belirtildi. Dün ilk patlamada yanardağın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü ve gün içinde ikinci ve üçüncü patlamaların da yaşandığı aktarıldı. Bugün meydana gelen dördüncü patlamada ise yanardağın yaklaşık 800 metre yükseğe kül püskürttüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sumatra Adası Endonezya Yanardağ 3-sayfa Çevre Dünya

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