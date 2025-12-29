Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yangının huzurevindeki yaşlıların odalarında dinlenirken başladığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya