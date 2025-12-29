Haberler

Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü

Endonezya'da huzurevinde yangın çıktı: 16 ölü
Güncelleme:
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yangının huzurevindeki yaşlıların odalarında dinlenirken başladığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ENDONEZYA'da bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Manado bölgesinde bir huzurevinde yangın çıktı. Yangında 16 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının huzurevindeki yaşlıların odalarında dinlenmeye çekildikleri sırada başladığını açıkladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
