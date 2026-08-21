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Endonezya'da 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 83'e Yükseldi

Endonezya'da 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 83'e Yükseldi
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Endonezya'nın doğusunda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayılarının geçici olduğunu ve güncellenebileceğini açıkladı.

ENDONEZYA'nın doğusunda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletini etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışmalar neticesinde Flores Adası ve çevresinde can kaybının 83'e ulaştığı aktarıldı. Hasar gören konutlar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Kimlik tespiti ve saha doğrulama süreçleri devam ettiği için açıklanan ölü ve yaralı sayılarına ilişkin verilerin geçici nitelikte olduğu ve güncellenebileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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